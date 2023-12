Conselho Nacional do PSD vai reunir-se em Braga a 4 de janeiro para aprovar coligação com CDS-PP

O Conselho Nacional do Partido Social-Democrata (PSD) vai reunir-se, em Braga, em 4 de janeiro, para aprovar a coligação com o CDS-PP. Os sociais-democratas irão depois reunir-se a 15 de janeiro, para aprovar os candidatos a deputados.

A ordem de trabalhos da reunião, conforme se lê numa nota enviada às redações, terá como ponto de debate único a “Discussão Aprovação da Coligação Eleitoral 'Aliança Democrática' para as eleições legislativas de 10 de março de 2024 e eleições europeias de 9 de junho de 2024”.

É da competência do Conselho Nacional, de acordo com os estatutos do partido, “aprovar as linhas Programa Eleitoral do Governo do Partido e a sua eventual participação em coligações de âmbito nacional”.

Assim, o Conselho Nacional, do início da próxima semana, vai reunir-se em Braga, ao abrigo da nova edição, da iniciativa, “Sentir Portugal”, que tem levado o presidente do PSD, Luís Montenegro, a percorrer vários distritos de Portugal Continental e das Regiões Autónomas.

Foi a 21 de dezembro, Luís Montenegro, e Nuno Melo, presidente do CDS-PP, anunciaram que iriam propor, aos órgãos nacionais dos seus partidos, uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática, para as legislativas de março, e as europeias de junho.