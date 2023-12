Morreu Odete Santos, ex-deputada do PCP

Morreu a antiga deputada e dirigente comunista Odete Santos, anunciou o Secretariado do Comité Central do PCP, esta quarta-feira. Tinha 82 anos.

“É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências”, pode ler-se num comunicado do PCP.

Odete Santos nasceu no dia 26 de Abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda. Aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.