ONU condena intensificação de bombardeamentos contra Gaza

As Nações Unidas condenaram, esta terça-feira, a intensificação dos bombardeamentos no centro da Faixa de Gaza. Nos últimos ataques israelitas, pelo menos 131 palestinianos morreram em campos de refugiados.

O porta-voz do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse, em comunicado, que dois dos 50 ataques, no campo de Al Maghazi, provocaram pelo menos 86 mortes, quando atingiram dois edifícios residenciais.

“Estamos profundamente preocupados com o contínuo bombardeamento do centro de Gaza pelas forças israelitas. (…) Todos os ataques devem respeitar estritamente os princípios do direito humanitário internacional (…), proporcionalidade e precaução”, disse Seif Magango.