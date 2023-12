Casa Branca vai debater novas medidas restritivas com o México

O México vai receber, na quarta-feira, uma delegação do alto nível, que estará em representação do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, para negociar, urgentemente, com o homólogo mexicano, novas medidas para impedir a passagem de migrantes pelas fronteiras.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, irá liderar a delegação, acompanhado pelo secretário de Segurança Interna e pelo responsável pela política de imigração dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, além da conselheira de segurança da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall.

A viagem foi acordada, pelos dois líderes, na quinta-feira passada, quando o Presidente dos EUA entrou em contacto com o seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para lhe transmitir a sua preocupação com a magnitude da crise migratória, que levou os americanos a fechar vários postos fronteiriços.