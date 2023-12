Explosão junto à embaixada israelita junto a Nova Deli

Pelas 14h00 (hora de Lisboa), deu-se uma explosão junto à embaixada de Israel, em Nova Deli, na Índia, colocando o país em alerta. De momento não há qualquer registo de vítimas ou feridos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita já informou que todos os funcionários da embaixada se encontram em segurança.

A polícia indiana encontra-se no local a investigar o caso, em colaboração com as autoridades israelitas.

Ainda não foi possível apurar as causas da explosão.

Em atualização.