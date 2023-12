Navigator é a empresa que gera mais valor acrescentado

A The Navigator Company ocupa a primeira posição entre as 2.000 empresas com atividade em Setúbal que mais criaram valor para o distrito, “reforçando a sua posição como a terceira maior exportadora em Portugal e a maior geradora de Valor Acrescentado Nacional”.

A empresa ocupa a segunda posição em volume de negócios naquela região, encurtando a distância para o primeiro lugar do “Ranking das 2000 Maiores Empresas do Distrito de Setúbal referente a 2022”.

Elaborada pela consultora Iberinform Portugal, “esta classificação coloca a companhia, pela primeira vez, a apenas 2,8% do volume de faturação (não consolidado) da primeira posição deste ranking, pertencente à Autoeuropa”.

E acrescenta que “a dinâmica dos preços internacionais de pasta, papel embalagem e tissue, potenciada pela melhoria do mix de produto e o foco no aumento de produtividade, impulsionaram os bons resultados alcançados pela Navigator em 2022, o que garantiu a distribuição dos maiores prémios de sempre aos colaboradores e o reforço do seu programa de rejuvenescimento”.

A companhia diz que tem sido responsável por gerar valor ambiental, “desde logo, através desta gestão ativa e profissional das suas florestas plantadas, em cerca de 106.000 hectares por todo o país, mas a sua atividade florestal induz igualmente um elevado valor económico e social”.

E representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, e mais de 30 mil empregos diretos, indiretos e induzidos em todo o país. Globalmente, só em 2022, o investimento da The Navigator Company na cadeia de valor da produção florestal ascendeu a 210 milhões de euros.