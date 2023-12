Ataque israelita mata duas pessoas em campo de refugiados

Pelos menos dois palestinianos morreram, incluindo um de 17 anos, na sequência de um ataque israelita durante uma operação realizada no campo de refugiados de al-Fauar, na Cisjordânia.

De acordo com Ministério da Saúde palestiniano, com uma nota divulgada esta terça-feira no Telegram, que os mortos são Ahmed Muhamad Yusef Yagui, de 17 anos, e Ibrahim Mayid Abdelmayid al Titi, de 31 anos.

De acordo com a agência de notícias palestiniana WAFA, as tropas israelitas lançaram um ataque ao campo de refugiados e dispararam sobre um grupo de palestinianos.

Ao mesmo tempo, uma série de outros ataques israelitas foram realizados, um deles atingiu a sede do Crescente Vermelho palestiniano, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.