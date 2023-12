Centenas de condutores alcoolizados detidos, dois mortos e duas dezenas de feridos graves

A GNR registou, entre sexta-feira e segunda-feira, 786 acidentes nas estradas, que causaram dois mortos e 243 feridos, dos quais 23 graves. A PSP deteve, no mesmo período, 135 condutores alcoolizados ou sem habilitação legal para conduzir, registando oito feridos graves em 528 acidentes,

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, com dados provisórios da operação Natal e Ano Novo, a GNR precisa que a segunda vítima mortal – um homem – resultou de um despiste ocorrido no dia de Natal, na Estrada Nacional, em Louredo, Vieira do Minho (Braga). A primeira vítima mortal tinha sido uma mulher, atropelada domingo Turquel, no concelho de Alcobaça.

O balanço provisório da GNR adianta ainda que, entre as 0h00 de sexta-feira e as 23h59 de segunda-feira (dia 25), no âmbito da operação Natal e Ano Novo 2023/2024, foram fiscalizados 30.583 condutores, dos quais, 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 159 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, valor considerado crime.

No mesmo período, foram ainda detidas 65 pessoas por conduzir sem habilitação legal e detetadas 5.268 contraordenações rodoviárias, das quais 2.038 por excesso de velocidade, 171 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças, 119 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 452 por falta de inspeção periódica obrigatória e 146 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Por seu lado, a PSP, no âmbito da sua operação “Festas Seguras, informou que, entre sexta-feira e o dia de Natal resgistou 528 acidentes que provocaram 163 feridos – oito graves e 155 ligeiros. Não houve vítimas mortais.

Para além dos 135 condutores detidos por estarem alcoolizados ou sem habilitação legal para conduzir, a polícia prendeu 31 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 10 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 7.700 doses individuais.

Relativamente à fiscalização rodoviária, entre 22 e 25 de dezembro, em todo o território nacional, foram fiscalizadas 5.290 viaturas, tendo resultado 1.800 autos de notícia por contraordenação.

As operações “Festas Seguras” da PSP e Natal e Ano Novo da GNR terminam a 2 de janeiro.