Morreu mulher internada por com sintomas de intoxicação alimentar em Coimbra

Faleceu a mulher de 48 anos, que estava internada desde o dia 9 de dezembro, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), por suspeita de intoxicação alimentar grave, esta segunda-feira, avançou a unidade hospitalar.

O CHUC informou, numa nota enviada à agência Lusa, que a mulher, que se encontrava internada no Serviço de Medicina Intensiva, morreu pelas 16h00 desta segunda-feira.

A mulher encontrava-se internada em estado crítico, com “prognóstico clínico muito reservado”.

O caso, de alegada intoxicação alimentar, aconteceu no passado dia 9 e envolveu quatro elementos de uma família residente na zona de Coimbra. Uma criança, de 7 anos, acabou por falecer no dia 11, enquanto os restantes membros da família, co exceção à mãe, tiveram alta e foram mantidos sobre vigilância.