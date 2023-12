Ataque "bárbaro, brutal e injustificado" na Nigéria faz pelo menos 113 mortos

Entre o sábado à noite e segunda-feira, pelo menos 113 pessoas foram mortas em ataques de grupos armados, em várias aldeias do Estado de Plateau, no centro da Nigéria, avançaram as autoridades locais.

Em declarações à Agence France-Presse (AFP), o presidente do conselho governamental de Bokkos, um distrito da região, explica que “as hostilidades eclodiram no sábado e continuavam na manhã de segunda-feira.

O governante disse que foram “encontrados pelo menos 113 corpos”, entre mais das “300 pessoas” que ficaram feridas e que foram transferidas para hospitais em Bokkos, Jos e Barkin Ladi.

O ataque teve lugar na aldeia de Mushu, no Estado de Plateau, uma região que tem sido assolada por tensões religiosas e étnicas desde há vários anos.

O Governador do Estado, Caleb Mutfwang, condenou o ataque, considerando-o “bárbaro, brutal e injustificado”.

Na sequência do ataque, foram destacados polícias e militares para vigiar a zona e evitar desordem pública.