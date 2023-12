Cerca de 190 centros de saúde estão a funcionar em horário complementar no dia de Natal

O ministério da Saúde informou, esta segunda-feira, que 190 centros de saúde estarão a funcionar em horário complementar, de modo a assegurara a resposta em situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares.

Neste natal, estão em funcionamento 187 centros de saúde, que estão a disponibilizar cuidados primários para “situações não emergentes” como, por exemplo, sintomas respiratórios ligeiros a moderados, avança o ministério da tutela.

Esta medida faz parte do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024, que tem como objetivo “diminuir a pressão nas urgências hospitalares”. Este plano está a ser levado a cabo pelos agrupamentos de centros de saúde e administrações regionais de saúde, em articulação com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo o ministério da Saúde, este plano, que começou no sábado, procura “contribuir para a informação da população sobre as alternativas aos serviços de urgência em caso de situação de doença aguda não emergente, com o objetivo de diminuir a pressão sobre estes serviços com atendimentos que podem ser prestados noutros pontos do SNS”.

Este plano prolongou-se no domingo, com 191 unidades em funcionamento, e está em vigor, até esta segunda-feira, feriado de natal, com 187 espaços operacionais.

Neste âmbito, a população deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) em situações não emergentes, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, antes de recorrer às urgências, para aconselhamento e eventual encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima. Em caso de emergência, os cidadãos devem contactar a linha 112.

Para o ministério da tutela, “a utilização adequada dos serviços de saúde permite uma resposta mais atempada aos doentes, sendo decisiva para o melhor funcionamento da rede de unidades do Serviço Nacional de Saúde”, reconhecendo o empenho dos profissionais de saúde, em especial nesta quadra de Natal.

"Com o início do próximo ano e a renovação da disponibilidade dos profissionais para realização de trabalho suplementar, antevê-se uma normalização genérica do funcionamento dos serviços de urgência", perspetivou a direção executiva do SNS.