Baltasar. Tantos anos foi branco o misterioso Rei Negro!

A pergunta pode fazer tanto sentido como aquela velha léria – de que cor era o cavalo branco de Napoleão? Neste caso, coloque-se o assunto noutros termos: afinal quantos eram os três Reis Magos?



Há quem diga que doze, outros apontam para quatro, a metáfora do Evangelho Segundo São Mateus afirma-nos que vieram do Oriente para adorar o Menino Jesus recém-nascido, é a única citação sobre a aventura de uns misteriosos reis do Ur e da Caldeia que trouxeram consigo ouro, incenso e mirra, não aponta para o número dos ditos cujos, pelos vistos os três presentes acabaram por definir o número de reis.

Foi preciso esperar 731 anos para que um monge inglês, conhecido por O Venerável Beda, proclamado Doutor da Igreja pelo papa Leão XIII, que viveu nos mosteiros de Saint Peter, em Monkwearmouth, e Saint Paul, na moderna Jarrow, no nordeste da Inglaterra, começasse a romancear sobre os Reis Magos, dando-lhes vida como nos desenhos animados. Definiu ele, no seu tratado Excerpta et Colletanea: "Belquior era velho de setenta anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos Caldeus. Gaspar era moço, de vinte anos, robusto e partira de uma distante região montanhosa, perto do Mar Cáspio. E Baltasar era mouro, de barba cerrada e com quarenta anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz". Ora bem, mouro é mouro, não tem propriamente um tom de pele associado. Ou seja, nem nas elucubrações do venerável Beda, Baltasar, ou Balthasar, Balthassar e Bithisarea, como preferirem, era negro como baquelite. O que nos deixa com a pulga atrás da orelha.



Beda assume que o homem teria uma barba espessa e um tom de pele acastanhado. Daí a preto vai uma grande distância, mas já lá vamos, as distâncias grandes percorrem-se com paciência, ou devagar se vai ao longe, para popularizar a matéria. Guiados por uma estrela, reis do Oriente foram dar à gruta de Belém onde Maria dera à luz o filho de Deus por interposta pomba, ou seja por interposto Espírito Santo, é mesmo assim, para mal dos pecados de José, pobre aplainador metido neste sarilho por ordem do Arcanjo São Gabriel, quem crê crê, quem não crê não crê, por algum motivo estamos perante um daqueles conhecidos Mistérios da Fé.

Convenhamos que, ao pé do colega que sobraçava ouro para depositar aos pés da criança, Baltasar era um forreta dos diabos. Trazia consigo mirra. Vamos à enciclopédia e temos a definição de mirra: "Uma árvore espinhosa, de folhas caducas, que pode atingir 5 metros de altura, com flores vermelho-amarelo e frutos pontiagudo". Muitos de vós pensarão como eu: olha que bela prenda! Logo no primeiro Natal de todos os Natais! Mas, como estamos no mundo da religião, é preciso passar a vida a interpretar. Não era o espinheiro em si que Baltasar trazia consigo, era o significado dele. Continuemos a consultar a enciclopédia: "Os egípcios empregavam a mirra no culto ao deus Sol e como ingrediente na mumificação, uma vez que suas qualidades embalsamadoras já eram conhecidas. Até o século XV, era usada em funerais e cremações e foi utilizada também para unção dos reis de Israel e de Judá". E assim já começamos a perceber a intenção do rei e já não o vemos tão forreta quanto isso…

Claro que, se fosse eu a escolher, preferia o ouro do velhote Belchior, Belquior, Melchior ou Melquior (fica ao vosso critério), descrito pelo tão inevitável como Venerável Beda como ancião de barbas brancas. Mas, enfim, a intenção é que conta, Baltasar apareceu perante o Messias bebé com o seu potezinho de mirra, não ficou atrás do incenso de Gaspar, lá teve o seu mérito, não vamos estar a massacrar mais o rapaz.

E branco se fez negro



Andemos para a frente ao som da balada do Tempo. É preciso chegar à década de 1480 para que Baltasar surja nas imagens dos Reis Magos pintado de preto, por assim dizer. Até aí, a grande maioria das pinturas que chegaram até nós, revelavam três reis de pele clara, quanto muito um moreno. Ora, tubérculos! Já se tinham passado quase mil e quinhentos anos sobre o episódio da gruta de Belém e, à falta de pormenores, muitos historiadores de pacotilha tinham acrescentado o seu lamiré ao trio de reis que foi quase totalmente ignorado no Velho Testamento, havendo apenas aquela menção aos reis de todo o mundo que vieram do Oriente para adorar o novo Rei dos Judeus.



Ler pedaços de textos picados de aqui ou ali não nos esclarece muito sobre a transformação de Baltasar. Sumamente, a teoria geral da mudança de cor é atribuída ao facto de muitos artistas europeus que pintaram a cena natalícia terem sido influenciados pelo fluxo cada vez maior de escravos africanos que chegaram entretanto ao Velho Continente. Uma espécie de «Black is Beautiful» avant la lettre. É durante a década de 1480 a 1490 que Baltasar assume, por artes de pincéis a ele alheios, a sua raça negra, o que coincide com uma fase de abundante comércio de escravos da África Ocidental levada a cabo pelos portugueses. Mas, continuando nesta tarefa de espreitar as teorias de uns e de outros, parece que muitos dos artistas que procederam ao enegrecimento do forreta Baltasar (desculpem lá, mas essa da mirra continua a não me convencer de todo, mas eu não sou crente, logo devo estar perdoado) não o terão feito tão inocentemente como isso, ou seja, não o pintaram assim todo pretinho só porque ficava mais giro no quadro mas por pressão dos membros mais ativos da Santa Madre Igreja que viram num Baltasar africano uma boa oportunidade de atraírem os outros africanos, ainda que na sua maioria escravizados, para a fila dos adoradores de Deus e de Cristo e do Espírito Santo, três num só, coisa que os Reis Magos, por muito magos que fossem, nunca conseguiriam fazer. Hoje em dia, muito provavelmente, a ambição iria mais longe e um dos reis vindo do Oriente teria olhos em bico. Infelizmente para os criativos que por aí pululam, nem sempre a Igreja Católica Apostólica e Romana tem a abertura de, ainda que por motivos puramente comerciais do género dos daqueles que fizeram a desgraçada Virgem Maria ter de andar de seca a Meca a aparecer a crianças meio retardadas de vários lugares do planeta, permitir que se avance para o revisionismo, mesmo que esse revisionismo se debruce sobre um episódio obscuro e praticamente ignorado por todos os que contribuíram para escrever os Evangelhos.



Ninguém ficaria admirado, no entanto, que alguma produção hollywoodesca resolvesse retomar a teoria de que os Reis Magos não eram apenas três mas meia dúzia deles ou mais, pintando cada um de sua cor para agradar às raças católicas da Terra. Enfim, divago. Voltemos ao Baltasar. «Os reis de toda a terra hão de adorá-Lo», aparece nos Salmos 72:11. Nem mais uma linha. Como se vê, e depois de consultarmos São Mateus, o Venerável Beda exorbitou bastante na constituição da tripla. Deve ter olhado para os céus cinzentos da Nortúmbria e decidido dar asas à imaginação, pobre alma solitária entregue à escrita de obras tão complexas como a História Eclesiástica do Povo Inglês (ainda hoje os habitantes dessa grande ilha para lá da Mancha andam às cabeçadas uns com os outros por motivos religiosos). Mas, se no próximo domingo à noite, alguns dos nossos leitores se encontrarem em família a trocarem presentes, isso se deve à ideia peregrina de os peregrinos reis terem surgido em Belém trazendo as tais três ofertas para o Menino Jesus. Mas, há outra versão – há um nunca mais de versões sobre esta terrível tripla! –, bastante mais sinistra por sinal, sobre a oferenda de Baltasar ao bebé Cristo. Pelo facto de a resina da mirra ser muito utilizada na prática de embalsamar corpos, alguns defendem que a sua inclusão entre o ouro e o incenso trazia consigo a imagem de uma morte precoce. Algo que, sem estar aqui a tentar fazer trocadilhos bacocos, escurece bastante a imagem do nosso rei negro.



Olhando para uma das muitas imagens que mostra os magos apresentando as suas ofertas não é possível, à luz desta macabra teoria, deixar o ver como uma sombra ameaçadora que se espalha sobre as palhas nas quais o menino estava sentado. Pobre Baltasar. O que tanta gente fez dele…