Nova derrota do Chelsea, Manchester United vende capital

O Chelsea voltou a perder, este domingo, agora no campo do Wolverhampton, na Liga inglesa de futebol. Em jogo que teve três portugueses em campo, o resultado do jogo que fechou a 18ª jornada foi 2-1. Entretanato, o Manchester United vendeu 25% do seu capital ao multimilionário Jim Ratcliffe

No Molineux, o Chelsea somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos na Premier League, a oitava no total, e a quarta seguida em jogos fora de Stamford Bridge. Um trajeto que não acontecia há 23 anos.

Os ‘wolves’ passaram para a frente do marcador aos 51 minutos, com um golo do gabonês Lemina, e o irlandês Matt Doherty aumentou a diferença, aos 90+3. Christopher Nkunku ainda reduziu para os ‘blues’, aos 90+6, num golo insuficiente para fugir à derrota.

José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares na equipa da casa.

O Chelsea segue no 10.º posto, com 22 pontos, agora em igualdade precisamente com os ‘wolves’ e com o Bournemouth.

Também este domingo, o Manchester United anunciou que vendeu 25% do seu capital ao multimilionário Jim Ratcliffe, dono da INEOS, uma das maiores empresas químicas do mundo.

Com este acordo, Ratcliffe vai injetar 330 milhões de euros no Manchester United, clube no qual jogam os futebolistas Diogo Dalot e Bruno Fernandes, montante que será direcionado para investimentos em transferências de jogadores, na renovação de Old Trafford e outras infraestruturas.

A família Glazer, proprietária do clube desde 2005, lançou em 2022 um processo de venda parcial ou total da sua participação no clube, que ficou agora encerrado. O objetivo é manter o sucesso financeiro, mas, sobretudo, alcançar resultados desportivos.

O Manchester United não vence a Premier League desde 2013.

O acordo terá agora que passar pela aprovação da Premier League, processo que deverá demorar entre seis e oito semanas.