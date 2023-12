‘Last Christmas’ dos Wham! alcança topo da lista de Natal

A canção dos Wham!, ‘Last Christmas’, composta por George Michael e interpretada por Adrew Ridgeley, alcançou, pela primeira vez, o primeiro lugar, na semana de Natal, na lista oficial de êxitos do Reino Unido, 39 anos após o seu lançamento, em 1984.

Considerada um clássico da quadra natalícia, a música britânica foi mais ouvida que a 'You're Christmas To Me' de Sam Ryder, em segundo lugar, e 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey, avançou, este sábado o The Officual Charts Company – entidade que compila os dados do setor.

Na lista, que contem uma centena de canções, seguem-se ‘Stick Season’ de Noah Kahan, 'Merry Christmas' de Ed Sheeran & Elton John e 'Fairytale of New York', de The Pogues e Kirsty MacColl, depois da morte em 30 de novembro do vocalista do grupo anglo-irlandês, Shane MacGowa.

A música dos Wham! nunca tinha alcançado a primeira posição desta lista, durante a semana de natal, mas já alcançou o topo, em janeiro de 2021.

Ouça aqui a lista de músicas mais ouvidas no Reino Unido, na semana da quadra natalícia.