Já morreram em Gaza pelo menos 130 funcionários da ONU

O líder da organização lamentou que "a maior parte" do pessoal da ONU, que ainda se encontra no enclave, "tenha sido forçado a fugir das suas casas" e prestou "homenagem a eles e aos milhares de trabalhadores humanitários que arriscam as suas vidas ao apoiar os civis em Gaza".