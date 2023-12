Manchester City é campeão no Mundial de clubes

O Manchester City venceu, esta sexta-feira, pela primeira vez, o Mundial de clubes de futebol ao derrotar o Fluminense, por 4-0, conquistando a 11ª vitória consecutiva de clubes europeus, na competição.

A equipa inglesa levou a melhor sobre os brasileiros no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, demonstrando-se superior com golos de Julián Álvarez que marcou logo no primeiro minuto e 'bisou' aos 88, Nino, na própria baliza (27), e Phil Foden (72).

O campeão europeu sucede ao Real Madrid no historial de vencedores do Mundial de clues, tornando-se o quarto clube inglês a levantar o troféu, depois de Liverpool, Chelsea e Manchester United.