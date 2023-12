Ivete Sangalo volta a marcar presença no Rock In Rio

10 concertos em 10 edições. Ivete Sangalo é a mais recente confirmação do Rock in Rio e irá atuar no dia 22 de junho, no Palco Mundo.

Num comunicado de imprensa, divulgado esta sexta-feira, a artista está a preparar um espetáculo especial, que servirá, também, para assinalar o 20º aniversário do evento.

“Ivete Sangalo já faz parte desta grande família que contruímos ao longo de duas décadas” sendo “a sua presença sinónimo de espetáculo”, disse Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock In Rio.