Dino D’Santiago premiado com Medalha de Mérito Cultural

O Governo atribuiu, na quinta-feira passada, a Medalha de Mérito Cultural, ao músico, Dino D’Santiago, “em reconhecimento pelo contributo dado à criação musical em língua portuguesa e à sua projeção no mundo”.

A entrega da Medalha ocorreu no Estabelecimento Prisional do Linhó, onde o artista participa, semanalmente, na iniciativa “De dentro para fora”.

O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, num comunicado divulgado, na quinta-feira, que reconheceu, o papel do músico, na projeção da língua portuguesa, “na promoção do diálogo cultural entre os povos que falam português”, assim como “o empenho que tem posto na defesa da igualdade e no combate a todo o tipo de discriminação”.

O governante reconheceu que “este projeto [‘De dentro para fora’], que o Dino faz [no Linhó], e muitas outras coisas que o Dino faz, têm este princípio: utilizar a cultura para promover uma ideia de virtude. Fazer o bem e criar uma comunidade de pertença", afirma Pedro Adão e Silva, citado pelo comunicado divulgado pelo seu gabinete. "A forma como o Dino tem aproximado as várias linguagens culturais tem ajudado a tornar o nosso país mais aberto e a projetar uma imagem de uma sociedade mais plural e diversa e, por isso, mais rica”