Guerra. Rússia vai continuar a enviar “bens essenciais” para a Faixa de Gaza

Vladimir Putin prometeu, esta sexta-feira, ao líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, que continuará a ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

“A Rússia continuará a fornecer bens essenciais à Faixa de Gaza, incluindo medicamentos e equipamento médico”, afirmou o líder russo, num comunicado, divulgado após uma conversa telefónica entre os dois líderes.

“Tendo em conta os contactos com os líderes dos Estados do Médio Oriente, Vladimir Putin informou sobre as medidas tomadas pela parte russa para facilitar o desanuviamento do conflito e assegurar a entrega ininterrupta de ajuda humanitária aos necessitados”, declarou ainda a Presidência russa.

Ambos os líderes defenderam a importância de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e da retoma do processo político para a resolução do conflito com base na resolução sobre a criação do Estado palestiniano dentro das fronteiras de 1967.

“Neste contexto, a parte russa manifestou o seu apoio aos esforços envidados pela liderança palestiniana liderada por Mahmoud Abbas”, acrescentou a nota.