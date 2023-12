Praga. Número de vítimas mortais do tiroteio sobe para 13

O ataque na Universidade Charles, em Praga, levado a cabo na quinta-feira, matou pelo menos 13 pessoas.

“Conhecemos as identidades dos mortos. São 13 as vítimas do atirador louco, além de ele mesmo”, afirmou o ministro do Interior, Vit Rakusan, em conferência de imprensa.

Entre as vítimas estão três cidadãos estrangeiros cuja nacionalidade ainda não é conhecida.

O agressor, antes de cometer suicídio, abriu fogo no interior da instituição, pelas 15h30 locais (14h30, em Lisboa), num edifício localizado perto da Faculdade de Letras, no centro histórico da capital checa.

Além dos mortos, o tiroteio provocou 25 feridos, nove dos quais ficaram em estado grave, mas já estão estabilizados.