Saúde. Mais de 180 centros vão estar abertos na véspera e dia de Natal

De 24 para 25 de dezembro, vão estar abertos mais de 180 centros de saúde.

Numa nota enviada esta sexta-feira às redações, o Ministério da Saúde informa que, durante o fim de semana alargado, os centros de saúde “vão assegurar resposta aos utentes” do Serviço Nacional de Saúde (SNS.

Assim, no sábado, estarão abertos 234 centros de saúde e no domingo, 24 de dezembro, estarão em funcionamento 191 unidades. Já na segunda-feira, 187 centros de saúde também estarão a funcionar.

A medida vem no âmbito do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024, operacionalizado pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do SNS, pode ler-se na nota.