ONU. Adiada votação do Conselho de Segurança sobre ajuda humanitária a Gaza

Foi adiada, mais uma vez, a votação de uma resolução para melhorar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza, pelo Conselho de Segurança da ONU.

De acordo com a imprensa internacional, a votação estava prevista para esta sexta-feira, mas a nova resolução, fruto de negociações sob a ameaça de um novo veto dos Estados Unidos, já não se assemelha à versão apresentada no domingo pelos Emirados Árabes Unidos.

O projeto pede “medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso humanitário seguro e sem entraves e também para criar as condições para uma cessação duradoura das hostilidades”.

Ao contrário do primeiro texto, a referência a uma “cessação urgente e duradoura das hostilidades” desapareceu, tal como o pedido menos direto, na versão seguinte, de uma “suspensão urgente das hostilidades”.

“Trabalhámos árdua e diligentemente esta semana com os Emirados, com outros, com o Egito, para chegar a uma resolução que possamos apoiar”, disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, na quinta-feira à noite.

“O projeto de resolução não foi enfraquecido. O projeto de resolução é muito forte, totalmente apoiado pelo bloco árabe”, afirmou, acrescentando que “a ajuda humanitária será entregue aos que dela necessitam”.