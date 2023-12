Nova premeia Paulo Fernandes no dia da OPA da KKR à Greenvolt

Paulo Fernandes, presidente da Cofina e um dos maiores acionistas individuais da Grenvolt, foi um dos principais agraciados na segunda edição dos Prémios Nova SBE Alumni, em reconhecimento pela sua vida empresarial. A universaidade sediada em Carcavelos conta já com mais de 20 mil antigos alunos a trabalhar em mais de 93 países, uma comunidade de pessoas «empenhadas em mudar o mundo com o contributo de cada um».

Paulo Fernandes foi distinguido pela pelos alunos da Nova SBE no dia em que o fundo americano KKR lançou uma oferta pública de aquisição do grupo português Greenvolt, que atua no setor das energias renováveis. A OPA ainda não tem caráter obrigatório, mas terá quando o fundo for dono efetivo de 60% do capital da sociedade. As aquisições só deverão estar concluídas a partir de 31 de maio, após a aprovação por parte da Autoridade da Concorrência Portuguesa e dos homólogos da Roménia, da Irlanda, do Reino Unido e da Alemanha.