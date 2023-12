Goleada qualifica Benfica para meias-finais

O Benfica qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futebol. As águas venceram o AVS, da II Liga, por 4-1. Com o resultado conseguido no Estádio da Luz, os encarnados garantiram o triunfo no Grupo B.

John Mercado até adiantou os visitantes, aos 21 minutos, mas Ángel Di Maria (31), João Mário (44), Tiago Gouveia (65) e Anthony (68), na própria baliza, protagonizaram a reviravolta.

A goleada permitiu ao Benfica ganhar a sua ‘poule’, somando seis pontos, contra os três do já eliminado Arouca e os zero do adversário desta noite.

Na ‘final four’ da Taça da Liga, a disputar em 23, 24 e 27 de janeiro de 2024, em Leiria, o Benfica vai defrontar o Estoril Praia, que venceu o Grupo D.

A outra meia-final irá opor os vencedores dos grupos A (Casa Pia ou Sporting de Braga) e C (Sporting ou Tondela).