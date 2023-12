Easyjet alcança acordo de empresa com tripulantes de cabine

A Easyjet e o Sindicato Nacional do Pessoal do Voo da Aviação Civil (SNPVAC) assinaram, esta quinta-feira, o acordo de empresa que irá prevalecer até 31 de janeiro de 2027, anunciou, em comunicado, a transportadora aérea.

Conforme se lê na nota, a companhia aérea e a estrutura sindical “assinaram esta tarde o documento que define a renovação do Acordo de Empresa definido pela primeira vez em 2016 - que estabelece as condições para os tripulantes de cabine da companhia, em Portugal, até 31 de janeiro de 2027, nas instalações da DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho”.

Deste modo, a Easyjet reafirma, através do acordo, a “continuidade de garantia de que emprega todos os membros da sua tripulação com contratos locais, em total conformidade com as leis nacionais e reconhecidos pelos seus sindicatos”.

A transportadora aérea fez questão de destacar que “todos os salários, termos e condições da tripulação são acordados através de Acordos de Empresa, em parceria com o sindicato que os representa”.

O ‘country manager’ da Easyjet para Portugal, citado na mesma nota, explica que a transportadora aérea “leva muito a sério as suas responsabilidades como empregador e estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo em que as partes envolvidas se esforçaram por garantir um ambiente de trabalho justo, equitativo e produtivo, tendo em conta os interesses e preocupações dos trabalhadores da easyJet e os objetivos da companhia aérea”.

A transportadora opera em Portugal há 25 anos e tem atualmente 32 aviões, 19 deles baseados em Portugal nas suas bases do Porto, Lisboa e Faro, e emprega perto de 850 pessoas.