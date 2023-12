Detidas quatro pessoas por tráfico de droga no centro de Lisboa

Quatro pessoas foram detidas, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na terça-feira, após uma investigação na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de drogas.

Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) indicou que os detidos têm idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.

Na mesma nota, a PSP informa que recolheram informações de que “vários meliantes de forma concertada se dedicam ao tráfico de estupefacientes através da modalidade de venda direta ao consumidor final numa das praças mais movimentadas da zona de Lisboa, a do Martim Moniz”.

A investigação envolveu “metodologias de investigação criminal, no que concerne aos crimes contra o tráfico de estupefacientes, as quais permitiram, num curto período de tempo, a recolha de prova, quer testemunhal quer material, que permitiu intercetar em flagrante delito quatro suspeitos, cada um com sua missão definida, pelo crime em apreço”.

Além dos detidos, foram apreendidas 13 doses individuais de haxixe e 81 euros em numerário.

Os quatro detidos já foram presentes a primeiro interrogatório, ficando obrigados a apresentarem-se semanalmente às autoridades.