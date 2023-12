Tiroteio em universidade em Praga causa número indeterminado de vítimas.

Um tiroteio em Praga, causou um número indeterminado de vítimas, esta quinta-feira, avançam as autoridades locais.

Numa publicação, na rede social X, a polícia checa avança que “há pessoas mortas e feridas no local”, sem avançar o número preciso. As autoridades criaram um perímetro de segurança à volta do local, interditando o acesso à universidade.

A polícia informa ainda que o autor do tiroteio foi “abatido”, sem clarificar qualquer informação sobre a identidade ou motivações do atirador.

O primeiro-ministro checo, Pietr Fiala, na X, anuncia que “devido aos trágicos acontecimentos ocorridos na Faculdade de Filosofia de Praga” decidiu cancelar a sua agenda para o dia de hoje para se dirigir ao local do tiroteio.

Vários meios foram mobilizados para o local.

As autoridades locais pedem aos cidadãos para que “não saíam de casa”.