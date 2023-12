Homem acusado de 249 crimes de violação obrigava companheira a "rituais humilhantes"

O Ministério Público (MP) acusou um homem de crimes de violência doméstica e violação agravada sobre a companheira, que terá submetido a "normativos e rituais degradantes e humilhantes", adianta a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP), esta quinta-feira.

São imputados ao arguido dois crimes de violência doméstica e 249 crimes de violação agravada.

O homem "logrou forçar a sua companheira a submeter-se a um rol de normativos e rituais degradantes e humilhantes, por si prévia e pormenorizadamente determinados", sob ameaça, indica o Ministério Público.

Estas obrigações diziam respeito a algumas das rotinas diárias da vítima como "tomar banho, ir à casa de banho, alimentar-se, vestir-se, permanecer de pé ou sentada em determinados lugares, deslocar-se em trajetos com portas, escadas, passeios e passadeiras".

A obediência às ordens do acusado era depois controlada através de vídeos e de outros comportamentos controladores, como a imposição da utilização de um cinto com cadeado que impedia a vítima de tirar as calças, impedindo que esta pudesse ir à casa de banho sem a ele, o único a ter a chave.

O homem aguarda julgamento em prisão preventiva.