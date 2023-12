Educação – Civismo – Controlo de Si Próprio

O desenvolvimento e adaptação motora, assim como os métodos de treino, levam ao conhecimento do nosso organismo, ao seu desenvolvimento e à sua adaptação às mais variadas situações, com o objectivo de tirar do organismo o maior rendimento possível. Através do controlo dos sentidos podemos conhecer os nossos limites de modo a acautelar situações de ruptura da homeostasia funcional-orgânica e, dessa forma, preservar a saúde e a vida, evitando uma ruptura abrupta do organismo. O treino e o conhecimento pessoal dos limites do esforço levam ao seu doseamento e à preservação do equilíbrio do organismo, evitando a falência de alguns órgãos, que podem colocar em perigo o organismo. O treino sistemático leva ao conhecimento dos limites individuais e impede que o organismo atinja a exaustão.

O equilíbrio psico-físico confere estabilidade ao organismo e dá tranquilidade a todas as funções vitais, mesmo quando solicitadas de uma forma superior ao nível normal. Podemos dizer, com toda a propriedade, que a Educação é isto mesmo, ou seja, adaptar o organismo às nossas necessidades sem lhe causar danos irreversíveis. Civismo é colocar o organismo ao serviço das necessidades sociais e outras de cariz colectivo, com o objectivo de elevar a nossa qualidade de vida, atingindo um nível superior à média. A Educação completa tem de abranger, sempre, a totalidade do ser-humano, ou seja, a parte física e a parte intelectual, de modo a constituírem uma só, que é una e indivisível.

A metodologia do treino foi um processo lento e progressivo, baseado na experiência e na observação dos resultados, que levou à conclusão de os resultados são cada vez melhores e mais seguros não pondo em causa a recuperação do organismo desde que a recuperação do esforço tenha lugar num quadro em que a exaustão esteja sempre fora dessa possibilidade, o que só poderia acontecer por incúria ou por incompetência.

O resultado do treino é a vitória do organismo com a melhoria das marcas e tempos, nunca pondo em causa a homeostasia funcional-orgânica. Este é o segredo do treino, bem conduzido, e que leva ao sucesso em todos os aspectos. O conhecimento leva ao sucesso preservando sempre a saúde do atleta, elevando o nome do treinador ao quando da excelência.

