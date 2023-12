Como sobreviver aos gastos de Natal? 'Ano Novo, Vida Nova'

Esta época é sinal de gastos extras e porque todas as famílias merecem um Natal sem sobressaltos económicos, a Deco oferece a todas as famílias conteúdos sobre poupança e equilíbrio financeiro.

O Natal é sinónimo de tempo passado em família ou com amigos, de uma mesa farta, repleta de pratos deliciosos e muitos doces, de prendas e claro de um pinheiro bem decorado e iluminado, acompanhado de um presépio. Por isso, é compreensível que os gastos neste período sejam superiores ao habitual, existindo, no entanto, ferramentas que podem apoiar as famílias nesta gestão.

A Deco, com este presente, quer ajudar todos os consumidores a prepararem a época festiva de forma mais sustentável para as suas finanças, evitando ruturas nos orçamentos, mitigando os efeitos da inflação e permitindo a entrada no próximo ano com saldo positivo.

“Ano Novo, Vida Nova”

Nada como o início do ano para nos ajudar a tomar algumas decisões e resoluções. 2023 foi um ano bastante desafiador no que diz respeito às finanças pessoais. As famílias foram obrigadas a reajustar os orçamentos familiares para conseguir suportar os aumentos do custo de vida e das taxas de juro.

E que tal neste Ano Novo repensar a sua vida financeira para a tornar mais resiliente, conseguindo face as adversidades que possam vir a existir? É este o desafio que a Deco lança em 2024 a todos os consumidores. Se não sabe por onde começar, converse com a nossa equipa, temos todos o gosto em ajudá-lo.

Acompanhe aqui estas e outras dicas e viva desafogadamente a época mais mágica do ano.