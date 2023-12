Belém. Marcelo e Costa trocam votos de Boas Festas pela última vez

O Presidente da República e o primeiro-ministro trocam cumprimentos de Natal no Palácio de Belém pela oitava e última vez, esta quinta-feira.

Há dois anos, como lembra a agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa salientou o facto de a sua coabitação com António Costa já durar há seis natais, só tendo sido "ultrapassada" pela de Mário Soares com Aníbal Cavaco Silva.

Recorde-se que foi também por volta do Natal desse ano que o chefe de estado tinha anunciado ao país a dissolução do Parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado. Mas ao contrário do que acontece em 2023, o Governo socialista mantinha-se em plenas funções.

O PS, liderado por António Costa, viria depois a ganhar as eleições antecipadas a 30 de janeiro, reforçando a legitimidade com uma maioria absoluta. Este ano, o primeiro-ministro está mesmo de saída, tendo sido substituído como secretário-geral do PS por Pedro Nuno Santos no último fim de semana.