Frio. Inverno chega na próxima madrugada com mínima mais baixa de de -3

O inverno começa às 3h27 de sexta-feira, com céu pouco nublado e com as temperaturas a variarem entre os -3 e os 17 graus no país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas mínimas na sexta-feira vão oscilar entre os -3 graus Celsius (Bragança) e os 8 (Lisboa e Faro) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 17 (em Faro).

A partir de sexta-feira e até dia 26, Portugal continental vai ser influenciado por um anticiclone localizado a noroeste, que se deslocará gradualmente para a Península Ibérica.

Na véspera e dia de Natal estão previstas temperaturas máximas a oscilar entre 10 a 20 graus, com os valores mais elevados no Alentejo e Algarve, e entre 5 e 10 graus no interior Norte e Centro.

As mínimas deverão variar entre 2 e 8 graus, com os valores mais elevados no litoral Centro e Sul, e entre -3 e 02 graus no interior Norte e Centro.