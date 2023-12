No próximo ano Portugal terá recorde de árbitros internacionais

Portugal terá em 2024 um recorde de árbitros internacionais, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Filipa Prata, no futsal, aumenta o número para 39, mais um do que em 2023.

No próximo ano, Portugal passa a contar no próximo ano com sete árbitros da Elite da FIFA: Artur Soares Dias, Sandra Bastos e Catarina Campos, no futebol; e Eduardo Coelho, Miguel Castilho, Cristiano Santos e o promovido Rúben Santos, no futsal.

Cláudio Pereira, 36 anos, foi promovido a internacional, em detrimento de Vítor Ferreira, despromovido à segunda categoria, naquela que foi a única alteração no quadro de árbitros principais. A lista integra ainda Artur Soares Dias, João Pinheiro, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, Luís Godinho, António Nobre, Gustavo Correia e Miguel Nogueira.

No que diz respeito a árbitros assistentes, a única alteração foi a saída de André Campos e a entrada de Nelson Pereira. Já em videoárbitro (VAR), o número aumentou para 11, com as entradas de António Nobre, regressado após um ano de ausência, Gustavo Correia e Catarina Correia.

Já o quadro de árbitras principais permanece inalterado, sendo que Sandrine Santos foi promovida entre as assistentes, depois da saída de Olga Almeida.

O painel de árbitros internacionais de futsal aumenta para seis, com a entrada de Filipa Prata, enquanto Gustavo Pereira é promovido no futebol de praia, para o lugar de Sérgio Guelho.