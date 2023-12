PRR. António Costa e Silva diz que 30% está em execução

O ministro da Economia e do Mar disse esta quarta-feira que 30% do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) está em execução. António Costa Silva acrescentou que há 17 pedidos de pagamento já efetuados.

Em audição na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, António Costa Silva adiantou que “cerca de 30% do PRR está em execução” e que, no âmbito das agendas mobilizadoras, já foram pagos 650 milhões de euros em adiantamentos.

O governante, que falava na Assembleia da República sobre a plataforma para pagamentos PRR pelo IAPMEI e atrasos nos reembolsos dos apoios europeus, considerou que o programa está com “um bom ritmo de execução”.

De acordo com o ministro, no segundo trimestre de 2023, foram submetidos 21 pedidos de pagamento na plataforma, dos quais 18 já foram decididos e 16 pagos, correspondendo a 25 milhões de euros. Já no terceiro trimestre, prosseguiu, foram submetidos 43 pedidos de pagamento, mas só um foi pago.

Sobre os atrasos nos pedidos de reembolso do Portugal 2020 (PT2020), António Costa e Silva adiantou que há 756 projetos com atraso, que correspondem a menos de 6% do total, garantindo, em relação ao PT2020, que “vamos fechar tudo até 31 de janeiro de 2024”.