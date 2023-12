Polícia Judiciária detém jovem de 16 anos por duas tentativas de homicídio

Um jovem de 16 anos foi detido no concelho da Amadora e ficou em prisão preventiva por duas tentativas de homicídio com arma de fogo. As vítimas são dois outros jovens, de 20 e 23 anos.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ revela que os crimes ocorreram em outubro passado, em “contextos de rivalidades e de tráfico de estupefacientes”.

Uma das primeiras tentativas de homicídio aconteceu na via pública, após “um encontro casual entre a vítima e o agressor”. A outra teve lugar no interior da residência da própria vítima, “à qual o agressor acedeu”, tendo disparado e atingido com gravidade o jovem, que ainda está internado no hospital.

O jovem foi ainda identificado como autor de outros três atos semelhantes, entre maio e setembro, ainda antes de completar 16 anos.

A PJ revela ainda que o jovem agora localizado e detido “vinha mantendo um comportamento muito perigoso”, acedendo com facilidade ao uso de armas de fogo para alvejar “outros indivíduos com quem pudesse manter algum tipo de conflito”.

A Polícia Judiciária disse ainda que prosseguem diligências para se “perceber a real extensão da atividade criminosa” do jovem, que estava a gerar “grande alarme social e um forte sentimento de insegurança e intranquilidade públicas nos locais que frequentava diariamente”.