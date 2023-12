Santos Silva: 2024 será ano "muito exigente" para Presidente da República

O ano de 2024 será um ano “muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República", considerou, esta quarta-feira, o Presidente da Assembleia da República.

Numa intervenção no Palácio de Belém, em Lisboa, na sequência de uma sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas do parlamento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado por representantes de todos os partidos com assento parlamentar, Augusto Santos Silva acrescentou, ainda, que o próximo ano “será um ano que o eleitorado, as forças políticas, as instituições atravessarão com a sageza, a sabedoria e também a harmonia que caracteriza a nossa democracia".

Santos Silva começou por agradecer "toda a excelente cooperação institucional e a dedicação pessoal e a simpatia" que o chefe de Estado "tem dedicado ao parlamento, a todas as forças políticas representadas no parlamento".

"Isso queremos agradecer, agradeço em nome de todos, porque, evidentemente, esta cooperação institucional e a excelência que a pauta é mesmo um grande ativo da democracia portuguesa, muito consolidado na democracia portuguesa, mas a que vossa excelência tem acrescentando um tom pessoal, afetivo, até emotivo, que nos apraz muito registar", afirmou Santos Silva.

Dirigindo-se a Marcelo, Santos Silva desejou-lhe "uma boa época natalícia", que "corra pela melhor maneira, sem preocupações, com todo o júbilo que a caracteriza".

"E desejar também um excelente ano de 2024. Será um ano muito exigente do ponto de vista político também para o Presidente da República. Mas será um ano que o eleitorado, as forças políticas, as instituições atravessarão com a sageza, a sabedoria e também a harmonia que caracteriza a nossa democracia", disse ainda.

"Em nome de nós todos, muito obrigado por nos receber, por esta simpatia, muito obrigado pela cooperação institucional e os melhores votos para 2024", rematou.