Avião da Ryanair aterra de emergência no aeroporto de Faro

Um avião, da companhia aérea Ryanair, aterrou, esta quarta-feira, de emergência no aeroporto Gago Coutinho, em Faro. Os passageiros encontram-se todos em segurança.

Conforme avançou uma fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, à Lusa, que noticiou o incidente, foi ativado, pelas 12h00, o plano de intervenção de emergência do aeroporto. Como a aterragem foi bem-sucedida, não foi necessário a atuação do dispositivo de 69 operacionais e 30 veículos.

Ainda não se sabe a origem nem o destino da aeronave, apenas que esta é um Boeing 737 da companhia aérea da Ryanair. O número de passageiros é também desconhecido.