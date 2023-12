Líder do Hamas vai ao Egito para conversações sobre guerra em Gaza

O líder do Hamas encontra-se, esta quarta-feira, em Cairo, no Egito, para prosseguir com as conversações sobre a situação na Faixa de Gaza, avançou o grupo, num comunicado divulgado.

Ismail Haniya chegou ao Cairo, para retomar as “discussões com autoridades egípcias sobre os desenvolvimentos da agressão sionista na Faixa de Gaza e muitas outras questões”, explicou o grupo.

Já na terça-feira passada, uma fonte do grupo islamita disse à agência noticiosa AFP, que Haniya se iria encontrar com o responsável dos serviços de informação egípcios, Abbas Kamel, com o propósito de discutir o “fim da agressão e da guerra, a preparação de um acordo de libertação de prisioneiros e o fim do cerco imposto a Faixa de Gaza”.

Outra fonte, do grupo islamita Jihad Islâmica palestiniana, disse à AFP que o líder deste grupo armado iria deslocar-se a Cairo, na próxima semana.

Estas deslocações surgem numa altura em que ambos os lados do conflito estão a demonstrar sinais favoráveis para uma nova trégua na guerra.

Na terça-feira, o Presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que Israel estava “pronto para uma nova pausa e uma ajuda humanitária adicional com a intenção de permitir a libertação de reféns” israelitas.