Três sismos sentidos na ilha Terceira

Nesta terça-feira, três sismos, com magnitudes entre os 2,0 e 2,4 na escala de Richter, foram sentidos na ilha Terceira.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), um dos terramotos ocorreu às 18h15 locais (19h15, em Lisboa) e teve magnitude 2,1 e epicentro a cerca de dois quilómetros a este da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

Já o segundo sismo ocorreu às 18h34 locais, com epicentro a cerca de três quilómetros alés-sudeste da Serreta, tendo atingido a magnitude de 2,4. O terceiro foi registado às 21h44 locais com magnitude 2,0 na escala de Richter e epicentro a cerca de um quilómetro a este da Serreta.