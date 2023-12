Quase 11 mil pessoas viviam como sem-abrigo em 2022

Os dados oficiais mais recentes apontam para que em 2022 mais de 10 mil pessoas viviam em condição sem-abrigo em Portugal continental.

O Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo para o ano de 2022 adianta que "foram sinalizadas 10.773 pessoas em situação de sem-abrigo".

Do total, de acordo com os mesmos dados, 5.975 viviam na condição de sem-teto, ou seja, a viver na rua, num abrigo de emergência ou noutro local precário, enquanto as restantes 4.798 não tinham casa e viviam num alojamento temporário.

Questionado acerca dos números, o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) confirmou, à agência Lusa, que há um aumento de pessoas em condição de sem-abrigo em relação a 2021, mas sublinhou também que tal subida pode ser explicada pelo facto de, pela primeira vez, todos os municípios terem preenchido o questionário que permite fazer o levantamento destes dados.

Sobre a previsão dos valores correspondentes a 2023, o responsável recusou fazer uma previsão, salientando que se trata de dois períodos diferentes. “Uma coisa é falarmos até 2022, outra coisa é falarmos da realidade em 2023, aí não consigo dar números concretos".