Naufrágio na Nazaré faz dois mortos e dois feridos

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência do naufrágio de uma embarcação, esta terça-feira, na Nazaré.

A embarcação de pesca que naufragou ao final da tarde tinha quatro pessoas a bordo e do naufrágio resultou na morte de dois tripulantes, que terão sido encontrados sem vida durante as buscas e em dois feridos ligeiros.

Os feridos são dois homens, um com 35 anos e outro com 69 anos, que chegaram à praia de São Gião pelos próprios meios, adiantou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

O alerta para o naufrágio tinha sido dado pelas 19h21 e as duas pessoas que chegaram pelos seus meios à praia de São Gião, sendo auxiliadas no local pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré e transportadas para uma unidade hospitalar, ainda de acordo com esta força policial.

Nas operações foram destacados tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, elementos da Capitania do Porto e comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, assim como os Bombeiros Voluntários da Nazaré, elementos da GNR e duas embarcações que se encontravam na zona. Também foi acionada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.