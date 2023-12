Hotelaria aponta para aumento de preços no Natal e fim de ano

A média de preços nacional deverá subir de 118 euros, em 2022, para 135 euros este ano no Natal. Destaca-se Lisboa, com uma estimativa de 169 euros, face aos 134 euros que atingiu na mesma época do ano passado, com as outras regiões a subir também de forma generalizada. Os números são da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), de acordo com um inquérito feito aos empresários.

Já para a passagem de ano, a média nacional deverá rondar os 169 euros, face aos 164 euros de 2022. Lisboa cresce de 184 euros para 202 euros, mas houve várias regiões com descidas, como o Norte e Madeira.

A AHP estima ainda que a taxa de ocupação no Natal possa atingir 56%, face aos 50% de 2022, e que, na passagem de ano, possa chegar aos 75%, em relação aos 61% do ano passado. Os Açores reportam, sobretudo no Natal, expectativas inferiores ao ano passado.

A AHP divulgou ainda os resultados de um inquérito para aferir o impacto da Web Summit nos hotéis da Área Metropolitana de Lisboa (AML), tendo concluído que 71% dos respondentes registaram uma taxa de ocupação superior a 81%. Analisando apenas a cidade, o valor cresce para 78%.

O preço médio praticado na cidade foi de 237 euros (210 euros em 2022) e na AML de 221 euros (193 euros em 2022).

A AHP inquiriu ainda os associados sobre o impacto da situação geopolítica na atividade no Natal e passagem de ano, sendo que a maioria considera que terá um impacto neutro.

O inquérito da AHP para as perspetivas para o Natal e fim de ano foi realizado a 293 estabelecimentos entre 27 de novembro e 10 de dezembro. O trabalho sobre a Web Summit abrangeu 295 estabelecimentos da AML e cidade de Lisboa, entre 20 de novembro e 10 de dezembro.