António Costa poderá ainda ter um papel na política europeia, defende Sánchez

O líder do governo de Espanha defendeu esta terça-feira que o primeiro-ministro português ainda pode ter um papel na política europeia. Pedro Sánchez disse ainda que acredita na vitória do Partido Socialista nas legislativas de março.

Sánchez falou esta terça-feira sobre António Costa e sobre o novo líder do PS, Pedro Nuno Santos, numa conversa com correspondentes da imprensa portuguesa em Madrid.

Dizendo-se “um fã” de António Costa, o chefe do governo espanhol considerou que o atual primeiro-ministro português, que se demitiu do cargo no mês passado, ainda tem um futuro na política europeia, sem especificar.

O presidente do Governo espanhol falava num encontro de Natal organizado pelo executivo de Espanha com jornalistas espanhóis e de meios de comunicação internacionais, afirmou também que conhece Pedro Nuno Santos de anteriores cimeiras luso-espanholas e revelou que já trocou mensagens com o antigo ministro e novo líder do PS.

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) disse ainda acreditar que o PS vai ganhar as próximas eleições legislativas em Portugal, em 10 de março, marcadas pelo Presidente da República na sequência da demissão do primeiro-ministro.