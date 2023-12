PR promulga votos de mobilidade e voto antecipado nas europeias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta terça-feira numa nota publicada no site da Presidência da República , os decretos do parlamento que instituem os regimes excecionais de exercício do direto de voto em mobilidade e do voto antecipado, nas europeias de junho de 2024.

Este regime, proposto pelo Governo, permitirá o voto em mobilidade, no dia das eleições europeias do próximo ano, sem necessitar de inscrição prévia e o direito de voto antecipado, tendo sito aprovados na Assembleia da República, em votação final global, no dia 30 de novembro

A proposta estabelece ainda um regime de excecional de voto em mobilidade, no dia da eleição para o Parlamento Europeu, permitindo que os eleitores possam votar em “qualquer mesa de voto constituída em território nacional ou no estrangeiro”, sem necessidade de inscrição prévia.

Para que esta modalidade de votação seja possível serão usados cadernos eleitorais digitais.

De acordo com o texto aprovado, o eleitor identifica-se perante a mesa, apresentando o seu documento de identificação civil e a mesa verifica se tem capacidade eleitoral ativa e se já exerceu o seu direito de voto, nos dois equipamentos informáticos que serão disponibilizados em cada assembleia.

Na falta do documento de identificação civil, o direito de voto só poderá ser exercido "na mesa de voto onde o eleitor se encontra recenseado".