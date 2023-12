"Vamos ver quem fez má figura daqui a uns meses". Sócrates responde a Passos Coelho

O antigo primeiro-ministro José Sócrates criticou as declarações de Pedro Passos Coelho sobre a demissão de António Costa.

"Poupem-me ao ataque político disfarçado de reflexão. Não tem nada a ver com análise. Vamos a ver quem fez má figura daqui a uns meses", afirmou Sócrates, antes de entrar no Juízo Central Criminal de Lisboa para ser ouvido como testemunha no julgamento do Caso EDP.

Sublinhe-se que Passos Coelho, que esteve no mesmo local que Sócrates e pelas mesmas razões, disse que António Costa foi o “único” primeiro-ministro, de que o antigo presidente do PSD, tinha “memória” que se sentiu “na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura”.