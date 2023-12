Taguspark – Cidade do Conhecimento assina parceria com Sociedade Nacional de Belas Artes

O Taguspark celebrou um protocolo com a Sociedade Nacional de Belas Artes, que resulta na colaboração em exposições de arte e no desenvolvimento de residências artísticas, cursos e workshops de arte na Cidade do Conhecimento.

O Núcleo Central do Taguspark vai passar a apresentar exposições de arte propostas pela Sociedade Nacional de Belas Artes, vai também disponibilizar um espaço openspace, com 170m2, para Residências Artísticas, onde artistas poderão desenvolver a sua prática artística.

A parceria, que se insere no âmbito do MAU – Museu de Arte Urbana, inclui ainda a realização de cursos (teóricos e teórico-práticos) programados pela Sociedade Nacional de Belas Artes e ministrados no Taguspark.

Os associados e parceiros Taguspark, como as empresas instaladas na Cidade do Conhecimento, irão beneficiar de descontos na matrícula e nas respetivas propinas.

Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, “A cultura é um eixo basilar do Taguspark e representa um projeto dinâmico em expansão, que funciona como estímulo à criatividade e ao desenvolvimento pessoal de todos os habitantes do Parque. Firmar esta parceria com a Sociedade Nacional de Belas Artes é sublinhar esse espírito disruptivo, arrojado e urbano que diariamente vivemos neste lugar de gente brilhante”.

Já João Paulo de Araújo Queiroz, presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, salienta que “esta parceria com o Taguspark permite aprofundar o intercâmbio de sinergias entre as duas entidades e cria oportunidades a artistas emergentes”.