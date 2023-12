Procura do transporte aéreo vai superar os níveis pré-pandemia em meados de 2024

A procura de viagens aéreas “continua no bom caminho” para superar os níveis de 2019 em meados do próximo ano, e as perspetivas para 2030 “permanecem relativamente inalteradas face ao trimestre anterior”. Esta é uma das principais conclusões do mais recente outlook da Bain & Company que desde maio de 2020 faz previsões regulares sobre a forma como a procura na aviação recuperaria dos efeitos da Covid-19.

Os resultados mostram ainda que “uma recuperação mais forte do que o esperado nos últimos meses impulsionou as perspetivas para 2030 da procura de viagens intrarregionais na América do Norte em cinco pontos percentuais (p.p.), o que equivale a um aumento de receita de 6,4 mil milhões de dólares com yields de 2023”.

As perspetivas de procura intrarregional da Europa, avança a Bain & Company, “diminuíram quatro pontos percentuais, o equivalente a 3,6 mil milhões de dólares em receitas”. Uma quebra ligada ao “abrandamento económico e aos efeitos contínuos da guerra na Ucrânia”.

E dizem continuar “a antecipar um forte crescimento da procura intrarregional na Ásia (um aumento de 60% de 2019 a 2030)”, acrescentando que o Vietname “tem uma das mais fortes perspetivas da região, graças à sua previsão do PIB e ao recente desempenho superior das expectativas de crescimento das viagens”.