Guerra. Mais de 60 mortos desde domingo em ataques contra hospital de Gaza

Entre domingo e segunda-feira, pelo menos 62 pessoas foram mortas na sequência de ataques contra o principal hospital de Gaza, Al Shifa.

De acordo com as Nações Unidas, no seu mais recente relatório sobre o conflito no Médio Oriente, o primeiro ataque ao Al Shifa, no domingo, fez 31 mortos, e um segundo, ontem, fez outros cinco. Aconteceu, ainda, um terceiro ataque, pouco depois, que resultou em mais 26 óbitos, numa zona próxima do hospital.

Ao mesmo tempo, nesses dois dias, a ONU informa que os bombardeamentos se concentraram em Jabalia (norte), na cidade de Gaza (centro) e em Khan Yunis (sul).

Também no domingo, em Jabalia, um outro ataque israelita provocou a morte de mais 55 palestinianos, incluindo 15 crianças, e outros 100 estão desaparecidos entre os escombros. Nesse mesmo dia, refere ainda o relatório, um outro ataque atingiu uma escola em Khan Younis, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo 10.