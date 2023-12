UEFA. Sorteio feliz para as equipas portuguesas

Realizou-se ontem em Nyon, na Suíça, o sorteio da Liga dos Campeões e do playoff de acesso à Liga Europa, e os clubes portugueses não se podem queixar. As bolas da sorte foram amigas para Benfica, Sporting e Braga, já o FC Porto tem um adversário complicado. O sorteio tinha duas condicionantes: não podia haver jogos entre clubes do mesmo país e nenhuma equipa pode defrontar um adversário contra o qual tenha jogado na fase de grupos.

O FC Porto não era cabeça de série e havia a possibilidade de apanhar um adversário poderoso. O destino dos azuis e brancos foi rápido, foi a primeira equipa a ser sorteada e a seguir saiu o Arsenal. Se era para jogar com uma equipa inglesa, então, saiu a bola certa, pois a outra opção era o Manchester City, atual campeão europeu. Historicamente, o FC Porto tem tido alguma dificuldade sempre que encontra equipas inglesas e a eliminatória frente aos gunners não vai ser fácil para ninguém. O Arsenal é vice-campeão inglês e lidera a Premier League, é uma equipa que joga em velocidade, pratica bom futebol e conta com dois avançados perigosos: Bukayo Saka e Gabriel Jesus. A título de curiosidade, Fábio Vieira (ex-médio do FC Porto) regressa ao Dragão e o lateral-direito Cédric Soares volta a Portugal.

Na fase de grupos, o FC Porto ficou em segundo lugar com o mesmo número de pontos do Barcelona, mas em desvantagem no confronto direto, e o Arsenal obteve quatro vitórias e um empate no seu grupo e ficou à frente do PSV, Lens e Sevilha. O histórico de confrontos entre as duas equipas é favorável ao Arsenal, nos seis jogos realizados, vencerem três, perderam dois e empataram um. A última vez que o Arsenal esteve nos oitavos de final da Liga dos Campeões foi em 2009/10. Defrontou precisamente o FC Porto e saiu a ganhar; anulou a derrota no Porto (1-2) com a goleada em Londres (5-0). Vítor Baía considerou que vai ser “uma eliminatória extremamente complicada diante de um adversário com uma capacidade incrível”, disse ao Porto Canal o vice-presidente portista. Baía mostrou-se confiante: “Temos um ADN muito específico nesta competição, capaz de fazer milagres numa luta desigual a nível financeiro. Não temos medo de nada nem de ninguém e vamos fazer o nosso melhor. Somos uma equipa extremamente competitiva, que gosta destes momentos, e estamos confiantes”, afirmou.

O ex-jogador brasileiro Edu, atualmente dirigente do Arsenal, salientou: “O FC Porto é um clube contra o qual é preciso estar muito preparado ou teremos problemas. Sabemos como jogam, o quão organizados são e os jogadores que possuem. Temos que entender como vamos jogar e respeitá-los ao máximo. Vamos fazer o nosso jogo e ver se conseguimos passar esta fase”. O jogo da primeira mão realiza-se no Dragão, dia 21 de fevereiro de 2024, e a segunda mão joga-se a 12 de março, em Londres.

Liga Europa O sorteio do playoff de acesso aos oitavos de final ditou adversários teoricamente acessíveis aos clubes portugueses. O Sporting era cabeça de série e saiu-lhe o Young Boys, equipa que lidera isolada o campeonato suíço. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, os suíços defrontaram o Manchester City, Leipzig e Estrela Vermelha de Belgrado. Fizeram quatro pontos nos jogos frente aos sérvios, marcaram sete golos e sofreram 13.

O Benfica vai defrontar os franceses do Toulouse, que estão pela primeira vez na Europa depois de terem ganho a Taça de França a época passada. Atualmente, ocupa o 15.º lugar da Ligue 1 e está a um ponto dos lugares de descida de divisão. Contudo, na fase de grupos da Liga Europa tiveram um desempenho positivo, ficaram em segundo lugar atrás do Liverpool, com três vitórias - uma das vitórias foi conseguida em casa frente à equipa de Jürgen Klopp -, dois empates e uma derrota, marcaram oito golos e sofreram nove. Simão Sabrosa representou os encarnados no sorteio e disse à BTV: “Vamos encarar esta eliminatória com muito respeito, rigor e ambição. Apesar de não estar muito bem no campeonato francês, fez uma boa fase de grupos na Liga Europa”. O antigo capitão encarnado falou também para os emigrantes: “Sabemos que há uma comunidade portuguesa muito forte. Esperamos contar com o apoio dos portugueses, estaremos a jogar fora como se estivéssemos a jogar em casa, esse ponto é fundamental”, reconheceu Simão Sabrosa.

Carles Martinez, treinador do Toulouse, ficou contente com o sorteio. “Estamos felizes por jogar as competições europeias e defrontar este tipo de adversários em grandes estádios. Vamos tentar ser competitivos no primeiro jogo e, em casa, com os nossos adeptos, vamos dar o nosso melhor para prosseguir esta aventura”, disse à televisão do clube.

O Braga vai defrontar pela primeira vez uma equipa do Azerbaijão nas competições europeias, o Qarabag, atual líder do campeonato azeri. Na fase de grupos da Liga Europa, o Qarabag acabou na segunda posição, atrás do Bayer Leverkusen, com três vitórias, duas derrotas e um empate, sete golos marcados e nove sofridos. O adversário do Braga tem vários jogadores que passaram pela primeira e segunda liga portuguesa.

A primeira mão do playoff realiza- se a 15 de fevereiro e a segunda mão uma semana depois, dia 22.