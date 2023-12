Sporting vence o FC Porto por 2-0 e assume liderança isolada

O Sporting venceu, esta segunda-feira à noite, FC Porto por 2-0, no Estádio José de Alvalade e regressou à liderança da tabela.

Os leões conseguiram vantagem cedo no jogo com um golo de Gyökeres aos 11 minutos. Em cima do apito para Intervalo, o sueco voltou a marcar, mas o golo viria a ser anulado devido a uma falta que Eduardo Quaresma terá feito sobre João Mário no lance que deu origem ao remate certeiro.

Na segunda parte, aos 51 minutos, Pepe viu o cartão vermelho direto após uma agressão na cara de Matheus Reis.

Pouco depois, aos 60 minutos, Pote fez o 2-0 após um passe de Guiökeres. Já no final do jogo houve mais um golo dos leões invalidado e que tinha sido marcado por Paulinho.

Com esta vitória, o Sporting soma agora 34 pontos, mais um do que o Benfica, que tinha assumido a liderança à condição no domingo, e mais três do que o FC Porto.